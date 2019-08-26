Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan’ın komşuları evden gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Eve gelen polis, Büyükkaplan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın yaklaşık 5 gün önce öldüğü ve evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Müslüm Büyükkaplan’ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli tıptaki işlemlerin ardından Büyükkaplan’ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. 