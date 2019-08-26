Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde kurulan semt pazarında meydana gelen “yankesicilik” olayını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelisi olarak S.Ç. ve Y.S. isimli şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri aynı suçu işlemeye çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adından Didim Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.