Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaretçiler, teleferikte yemeklerini yerken, kenti kuşbakışı izliyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes, dünya standartlarının da üstünde bir kayak merkezi haline geldi. Buraya gelen insanların yeme-içme, dinlenme ve farklı şeyleri görme tecrübeleri edinme gibi birtakım ihtiyaçlarını da gidermeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de yemektir. Hem Erciyes’imizin hem de Kayserimizin turizmini canlandırmak için yatırımlarımıza dikkat ediyoruz. Misafirlerimizin Kayseri’nin emsalsiz tatlarını test edebilmeleri için imkânlar oluşturmaya gayret ettik. Dünyanın en yüksek kısmında Hacılar Kapı’da bu restoranı açtık. Buranın özelliği misafirlerimizin buraya teleferikle ulaşıyor olması. Müşterilerimiz Kayseri manzarasını izlerken yemeklerini de yiyebiliyor” diye konuştu.