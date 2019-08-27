Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan 3 çocuk babası 53 yaşındaki ağır vasıta şoförü Ersin Akbaş’ın ismiyle başı dertte. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde dünyaya gelen Akbaş, doğduğunda nüfusa ‘Ergün’ ismiyle kız olarak yazıldı. Karadeniz fıkralarını aratmayan hatalar zinciri de bu yanlışlıkla başladı. Ailesi, nüfusa gidip kaydı erkek olarak değiştirdi. Ardından okula yazılan Akbaş, ilkokul diplomasını da Ersun olarak aldı, itiraz etti, bu sefer de Ergin Akbaş olarak aldı. 1986 yılında gerçek ismi Ersin Akbaş olarak askere çağrılan talihsiz adam, 18 ay askerlik yaptıktan sonra 1990’daki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındı.

SGK PRİMLERİ YOK SAYILDI

1984’te annesinin yanında işçi olarak çalıştığı için SGK girişi bulunan Akbaş, 1991 yılında açtığı tuhafiye dükkânıyla gelir vergisi mükellefi oldu. 2007 yılında ise iş yerinin kapatıldığını öğrendi. Durumu sorgulayan Akbaş, BAĞKUR’da ödenen primlerin farklı isimde olduğunu, SGK kayıtlarında da Ersin isminde kaydının yer almadığını ve önceden ödenen primlerinin yok sayıldığını iddia etti. Akbaş, 2008’de şimdiki ismi Ersin’e kavuştu. Fakat ehliyetinde, SRC belgesinde ve kimliğindeki isimler farklı olduğu için belgesini yenileyemedi ve işsiz kaldı. Akbaş, “Sen kimsin diye soruyor herkes. 5 farklı ismim var. Ben bile bazen aklımda tutmakta zorlanıyorum. 2011 yılında isim benzerliğinden dolayı Ersun Akbaş olarak başkası adına cezaevinde yattım. 5 tane ismi çıkan adam, 6’ncıyı da bekler 7’yi de” diye konuştu.