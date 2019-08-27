Bugün öğle saatlerinde Ardahan - Şavşat karayolunda etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Dolu sürprizi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler “Yazın ortasında kış mevsimini yaşıyoruz” dedi. Sahra geçidi mevkiinde dolu yağışı sonrası yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşarken, yaşadıkları güçlüğü cep telefonlarıyla kaydettiler.
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü
27.08.2019 - 17:21 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan’da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüyerek sürücülere zor anlar yaşattı.
Etiketler : Ardahan,dolu,
646675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646675.aspx
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