Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Sarıot bölgesinde kesim işinde çalışan Kenan Akbıyık'ın (71) üzerine ağaç devrildi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Akbıyık'ın öldüğünü belirledi. Evli ve bir çocuk babası işçinin cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
28.08.2019 - 01:49 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 01:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Etiketler : karabük,orman işçisi,
646720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646720.aspx
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