Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u (38) öldürülen Fedai Varan’ın (43) yeri değiştirildi. Tutuklanarak Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Varan, güvenlik sebebiyle önceki akşam saatlerinde Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Öte yandan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddianamede “2006’da evlenen Emine Bulut, gördüğü şiddet yüzünden 2013 yılında boşandı. Bulut, ayrıldıktan sonra kendisine rahatsız etmeye sürdüren eski eşi hakkında 2014 senesinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Varan’a uzaklaştırma cezası verilirken ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açıldı. Ama genç kadın, vicdan yapıp ‘Ne olursa olsun kızımın babası, işsiz kalmasın’ diyerek şikâyetinden vazgeçti. Bunun üzerine dosya düştü” ifadeleri yer aldı. Bakan Süleyman Soylu da bu ifadeleri doğrulayıp “Cinayetten önce emniyete herhangi başvuruda ve koruma talebinde bulunmamış” dedi.