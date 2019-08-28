Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla art arda ateş etti. Kavgada kurşunlar havada uçuşurken çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kuzenlerin silahlı kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslar art arda birbirlerine ateş ediyor. Silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşıyor.