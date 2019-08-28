Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te trafik kazasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesede otopsi yapılırken dışarıda bekleyen akrabaları ise aracın arkasından çıkarttıkları piknik tüpünün üzerinde kahve yaptı. Kahveyi tüpün üzerinde kaynatan şahıslar, daha sonra fincanlara doldurup toplu halde içti. Kahvelerini içen şahıslar cenazelerini alıp gitti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Morgda cenaze beklerken kahve pişirip içtiler
28.08.2019 - 14:33 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te trafik kazasında hayatını kaybeden akrabalarının cesedine otopsi yapılmasını bekleyen yabancı uyruklu şahıslar, aracın bagajından çıkarttıkları malzemelerle kahve yapıp içti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : morg,cenaze,kahve,story_,
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