Marmaraereğlisi'nden yola çıkan ve Nijerya'nın Bonny Limanı'na hareket eden 290 metre boyunda ve 115 bin ton ağırlığındaki 'Pan Americas' isimli LNG tankeri Çanakkale Boğazından geçti. Çanakkale Boğazında 2 römorkörün eşlik ettiği tanker için boğaz trafiğe kapatıldı. 36 millik boğaz geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan geminin Bonny Limanı'na yolculuğu sürüyor. 
 