Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski eşi Emine Bulut’u (38) öldüren Fedai Varan’ın (43) yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ekim’de başlanacak. Baroya kayıtlı avukatlar, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan katil zanlısını savunmayı kabul etmedi. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 100 avukat, davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu. Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır “Emine Bulut’un bütün davalarında yanında olacağız” dedi. Öte yandan Varan’ın, tutuklandıktan bir gün sonra Kırıkkale’de cezaevi yönetimine mektup yazdığı ortaya çıktı. Mahkûmun mektubunda “Kimsem yok, maddi durumum yok. Bu yüzden devletimin beni savunmasını istiyorum” dediği öğrenildi. Varan, güvenlik sebebiyle pazartesi günü Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmişti.