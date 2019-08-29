Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı Beldesi Şerefli mevkisinde meydana gelen kazada, Muhammed Aldemir (35) idaresindeki plakası alınamayan motosiklet, viraja girdiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Aldemir olay yerinde hayatını kaybederken, arka koltukta yolcu olarak bulunan Seyfullah Özdemir (16) ise ağır yaralandı.



Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



