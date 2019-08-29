Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan genç, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Şanlıurfa’da iğrenç taciz iddiası
29.08.2019 - 19:26 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti.
Etiketler : Şanlıurfa,
647111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647111.aspx
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