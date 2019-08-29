Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslahiye ilçesi Yelliburun Mahallesi Göçyolu mevki ve Tahta Köprü Barajı’na yakın sınıra 6 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, insan faktörlü olduğu tespit edilen yangın çıktı. 1 hektarlık çamlık alanın kül olduğu yangına, Kilis Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti.







Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Jandarma, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.