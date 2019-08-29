Olay, Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Göktepe (47) bant temizliği esnasında tambura sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Göktepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Madende iş kazası: 1 ölü
29.08.2019 - 21:43 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : Manisa,
647144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647144.aspx
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