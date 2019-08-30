Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo yaptırıldıktan sonra beşiğe yatırıldı. Annesinin yüzüne örttüğü eşarbın odada bulunan çocuklar tarafından yakılması sonucu Leyla’nın yüz ve kafa derisi yandı. Yirmi yaşına geldiğini ve artık akranları gibi insanların arasına katılmak istediğini belirten Leyla’nın yaşadıklarını gündeme getiren İhlas Haber Ajansı’nın haberinin ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tedavinin önünü açıp Leyla’nın umuda yolculuğunu başlattı. Genç kız, 14 saatlik bir yolculuğun ardından dünyada ve Türkiye’de adını yaptığı yüz nakilleriyle duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ile Antalya’da bir araya geldi.

YEDİ YILDIR TAKİP EDİYORUZ

Leyla ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özkan, Leyla Demirci’nin 7 yıldır takip ettikleri bir hasta olduğunu söyledi. O dönemde Leyla’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle nakil dışında neler yapılabileceği üzerinde durduklarını kaydeden Özkan “Leyla’nın yanık yüzdesi çok fazla, vücudundan doku naklinin yapılabilecek alanları fazla değil. O dönemde Leyla yaşından dolayı mevzuata takıldığı için takip yaptık ve acil işlemlerini yaptık” dedi.

YILLARI BULMADAN NAKİL OLMALI

Leyla’nın yeniden kamuoyunun gündemine gelmesinin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Ömer Özkan “Leyla çok sevdiğim uyumlu hastalarımdan bir tanesi. Ama tek eksiğimiz donörün olmamasıydı. Biz testlerini yeniden yapacağız. Uygun şartlar oluşursa da tedavisine başlarız. Leyla’nın Sağlık Bakanlığında tüm kayıtları var. Bakanımız da bizleri aradı. Elimizden geldiğince destek olacağız. Organ ve doku bağışının önemi açısından bu hastalarımız örnek teşkil ediyor. Leyla tekrar hoş geldi” ifadelerine yer verdi.

Leyla Demirci de yüz nakli ile yeniden doğmak, akranları gibi özgürce gülüp dolaşmak istediğini söyledi. Baba Sait Demirci ise kızına yüz nakli yapılması için donör beklediklerini vurgularken, "Umut ışığı yanıyor kızımız için. Mutluyuz" diye konuştu.

Toplantıya Şırnak’ta 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Firdevs Tatar da katıldı.