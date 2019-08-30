Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 23.45 sıralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Hattı için yapılan metro inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında yardımcı eleman olduğu öğrenilen Şaban Ölmez, inşaatta çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle kolu raylara sıkıştı. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin Ölmez’i fark etmeyerek kolunun üzerinden geçmesi sonucu Ölmez’in kolu koptu. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İş kazası sonucu ağır yaralanan Ölmez, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ölmez’in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ölmez’in hayatını kaybettiğini duyan iş arkadaşları, hastane bahçesinde büyük üzüntü yaşadı. Ölmez’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.