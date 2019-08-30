Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.
Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.
Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı
30.08.2019 - 12:27 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu'nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken, seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : zeytinburnu,tramvay,ray,
647258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647258.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER