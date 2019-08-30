Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir parkta aniden fenalaşarak bayılan 24 yaşındaki T.D’yi bu sırada vakadan dönen 112 Acil Sağlık ambulans ekipleri fark etti. Genç kızın yanına durarak ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, T.D'yi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan T.D’nin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı baygınlık geçirdiği belirtildi. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.