Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pazar alışverişini yapmak için evden çıkan F.D., kaldırımda yürüdüğü sırada 5 katlı binadan sol ayağına pazar arabası düştü. Acı içinde yere yığılan yaşlı kadın, yakınlarına haber vererek yardım istedi. Gelen yakınlarının müdahale ettiği kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi. Acil yardım çağrısı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği F.D., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Polis, pazar arabasının binanın hangi katından düştüğünü belirlemek için inceleme başladı.