Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıkan, 86 metre uzunluğundaki 'MTA Oruç Reis' gemisi, 27 Ağustos Salı akşamı Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Akdeniz'e doğru yol almıştı. 'Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çekilen drone görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından, "Oruç Reis gemimiz, arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale'deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim" notuyla twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.
'Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti
30.08.2019 - 18:45 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi, 'MTA Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Oruç Reis,Çanakkale Boğazı,
647321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647321.aspx
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