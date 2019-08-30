Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık lokantanın önünde bulunanlara av tüfeğiyle silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, Mehmet Çalışkan (25) hayatını kaybederken, babası Hasan Çalışkan (58) ve lokantanın sahibinin oğlu Elvan Çıplak yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Z.S. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Z.S.'nin otomobil ile olay yerine gelip tüfekle ateş ettiği öğrenildi. Mehmet Çalışkan'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Çalışkan'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.