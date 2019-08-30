Yangın, Samandağ ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Hatay’da sazlık alanda yangın
30.08.2019 - 21:33 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.
Etiketler : Hatay,
647349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647349.aspx
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