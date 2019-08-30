Yangın, Samandağ ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. 