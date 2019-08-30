Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İznik-Sakarya karayolu üzerinde bulunan Beşevler köyün de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. yönetimindeki otomobil ile Mustafa Y. (44) yönetimindeki kamyonet Beşevler köy içinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan, aynı aileden Sadık (69), Hanım, Haşim (48), Sadık Veysel A. (18) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçmekte olan Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ve Beşevler köyünde ikamet eden hemşireliği kazanmış ancak atamasını bekleyen Melek Kaya adlı hemşire adayı ambulanslar gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine ve Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.