Hüseyin Artan'ın kullandığı 59 YL 988 plakalı otomobil, Çorlu çevre yolu Hıdırağa mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Artan ile otomobildeki İlhan Yıldız ve Memduh Ersen yaralandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorlu'da trafik kazası: 3 ağır yaralı
31.08.2019 - 01:18 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : çorlu,çorlu kaza,trafik kazası,
647376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647376.aspx
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