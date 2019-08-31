Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski eşi Fedai V. (43) tarafından bir restoranda 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde öldürülen Emine Bulut’un (38) hayat hikâyesini anlatırken anne Fadime ile baba Ahmet Bulut, gözyaşlarına boğuldu. Emine Bulut’un tek hayalinin devlet memuru olmak istediğini anlatan anne Bulut, “Devlet işine girmek istiyordu. Dışarıdan üniversite okuyordu. Evimizin her şeyini o yapardı. Babayı, kardeşlerini yönlendiren oydu. Müdür koymuştum adını. Eski kocasının kumar borçlarını hep kızım ödedi. Tek isteğim, ona en ağır cezanın verilmesi” dedi. Hükûmet’ten ‘idam’ istediğini dile getiren baba Ahmet Bulut ise, “Devlet büyükleri dinliyorsa ‘idam’ çıkmadığı müddetçe bu acımız dinmeyecek. Ama bunları da çıkarmazlarsa milletin vebali, kadınların vebali bunların boynunda” şeklinde konuştu.

İDAM ÇIKARSA ONAYLARIM

Öte yandan kadınların kan revan içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut’un eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından tekrar gündeme gelen kadın cinayetlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı: Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmaları yaptı, parti içi çalışmalarımız da devam ediyor. Çok kesin ve net bir şey söyledim. Eğer parlamentomuz idam konusunda karar verirse bunun geleceği yer Cumhurbaşkanlığı. Ben onaylarım, hiç düşünmem. Bu konuda da vicdanım rahattır. Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anne için ağırlaştırılmış müebbet cezası yeterli değil.