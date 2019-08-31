Burdur Belediyesi tarafından her yıl yapılan 30 Ağustos Cumhuriyet yürüyüşü Köprübaşı mevkiinden başladı. Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında ise en önde giden 5 atlıdan biri atın ayaklarının kayması sonrasında yere düştü. Diğer atların ayaklarının dibine düşen binici kendini zor kurtardı. Atların arasından şans eseri kurtulan binici, atına binip korteje devam etti. Binicinin elinde bulunan ve yere düşen Türk bayrağını görevli polis katlayarak yerden aldı.
Attan düşen binici diğer atların ayakları altında kalmaktan son anda kurtuldu
31.08.2019 - 08:55 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da düzenlenen 30 Ağustos Cumhuriyet etkinliklerinde attan düşen binici, diğer atların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Atının ayağının kayması sonucu yere kapaklanan binici, şans eseri olayı yara almadan atlatırken, hızlıca toparlanıp tekrar atına binerek korteje katıldı. Bu arada binicinin düşürüp yerde unuttuğu Türk bayrağı, kortejde görevli bir polis memuru tarafından yerden alındı.
Burdur Belediyesi tarafından her yıl yapılan 30 Ağustos Cumhuriyet yürüyüşü Köprübaşı mevkiinden başladı. Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında ise en önde giden 5 atlıdan biri atın ayaklarının kayması sonrasında yere düştü. Diğer atların ayaklarının dibine düşen binici kendini zor kurtardı. Atların arasından şans eseri kurtulan binici, atına binip korteje devam etti. Binicinin elinde bulunan ve yere düşen Türk bayrağını görevli polis katlayarak yerden aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : at,binici,düşme,story_,
647409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647409.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER