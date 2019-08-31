Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nden doğan Tersakan Çayı, ters yöne akması nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor. 100 kilometre uzunluğundaki Tersakan, Yeşilırmak'ın bir kolu olma özelliğini de taşıyor. Ladik'ten çıkan Tersakan, önce Samsun Havza ilçesinin içinden geçerek Amasya'da bulunan Gümüşsuyu Deresi'yle birleşiyor. Ardından Yeşilırmak'a karışan çay oradan Karadeniz'e dökülüyor. Her sene insanlar Tersakan Çayı'nı görmek için Samsun Havza ilçesine gelerek bu tersine durumu kaydediyor.

Her yaz Tersakan Çayı'na gelerek ailesi ile piknik yaptığını belirten Havza ilçesi sakinlerinden Korkmaz Önder, "Tersakan Çayı Ladik Gölü'nden başlıyor, Havza'dan geçerek Amasya gidiyor, orada Yeşilırmak'a karışıyor. Bundan dolayı isimi 'Tersakan' olarak kaldı. Eski zamanlarda buranın insanları Tersakan'ın suyu ile halı yıkar, bulaşık yıkardı. Çocukları ırmağa girip yüzerlerdi. Tabii şimdi hiçbiri kalmadı. Ben boş vakitlerimde ailemle gelip Tersakan Çayı'nın yanında piknik yapıp eğlenceli vakit geçiriyorum" dedi.