Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Ömer A. hakimiyetindeki 34 FF 6881 plakalı beton mikseri, aniden yola çıkan Levent A. hakimiyetindeki nakliyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada Ömer A. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerinde sağlık ve polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Kazada yaralanan Ömer A. ile nakliyat kamyonundaki yolcu koltuğunda bulunan Murat Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını gören Özgür Ertaş isimli bir vatandaş, beton mikserinin birkaç defa korna çaldığını söyleyerek, “Kamyon da aşağıdan geliyordu. Sarı kamyonun hatasıydı zaten” dedi.

Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken, araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiyenin kurtarma çabası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.