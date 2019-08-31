Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilindeki bir plajda meydana geldi. Almanya’da yaşayan Okan Erdoğan(24) ve Kadir Özkan(25)tatil için birkaç gün önce Antalya’ya geldi. Öğle saatlerinde serinlemek için denize gelen iki arkadaş, eşyalarını bir çantada birleştirip suya girdi. Bir süre sonra kıyıya çıkan iki arkadaş, çantalarının yerinde olmadığını gördü. Çevrede araştırma yapan Özkan ve Erdoğan, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sadece şort ve havluları ile ortada kalan iki arkadaşın polis ifadelerine başvurdu. Çantanın içinde iki cep telefonu, pasaportlar ve 400 Avro para olduğu belirlendi. Kadir Özkan, telefonunda bulunan takip sistemi üzerinden polislere sinyalin geldiği adresi verdi. Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2228 Sokak’ta veren sinyal bölgesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sinyalin geldiği sokağa dağılan polis, şüpheli gördüğü kişiler üzerinde de sorgulama yaptı. Sinyalin hareketlilik göstermesi nedeniyle birçok binaya girip çıkmak zorunda kalan polis, bazı dairelerde de inceleme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaya rağmen bir sonuç alınamadı. Polis, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan’ı ifadelerine başvurmak üzere Bahçeli Polis Merkezine götürdü. Şort ve havluları ile emniyete giren iki arkadaşın bir hayli üzgün olduğu görüldü. Polis hırsız yada hırsızları yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.