Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Yenişehir-Bursa kara yolunun Yolören Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ön lastikleri patlamış ve terk edilmiş halde bulunan 16 UB 358 plakalı otomobili görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, aracın bagajını açtıklarında yaralı birinin olduğunu fark etti. Yapılan araştırma sonrasında bagajda bulunan kişinin kendisinden 2 gündür haber alınamayan Yalçın Dündar (41) isimli kişi olduğu belirlendi. Darp sonucu ağır yaralı halde bulunan Dündar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, iki şüphelinin bu araçla bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Zanlıların yakalanması için jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.