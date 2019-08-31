Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinin 1, 54 kilometre açığında saat 18.58'de Richter ölçeğine göre 3, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin denizin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Datça açıklarında korkutan deprem
31.08.2019 - 20:06 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Datça,
647518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647518.aspx
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