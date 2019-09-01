Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ’Vira Bismillah’ diyerek limandan denize açıldı. Yalıköy Mahallesi’nde bulunan balıkçılar da ailelerine veda ederek limandan denize açılarak sezonu açtı.

Yeni sezonu umutla açtıklarını ifade eden Balıkçı Hüseyin Aydın, “Mesleğimiz dedemizden geliyor ve 5 kuşaktır balıkçılığa devam ediyoruz. Kazancımızı balıkçılık ile sağlıyoruz. Tayfalarımız bize güvendiler ve umut ediyoruz ki güzel bir sezon geçiririz. Teknelerimizi hazırladık ve rızkımızın peşinde denizde olacağız. Umut avcılığı yapıyoruz. İlk tespitlerimiz denizde balığın çok olmaması fakat bu bizim şevkimizi kırmıyor. Ülkemizin her yerinde av yapacağız. Bu yıl hamsi avından umutluyuz. Tespitlerimiz bu yönde. Hamsiden umutluyuz. Geçen yıl bol palamut avı yaptık fakat bu yıl palamut çok yok gibi. Biz nasibimizi denizlerde arayacağız. Vatandaşlarımıza taze ve ucuz balığı yedirtmektir” dedi.

"Hamsi Marmara ve Karadeniz bölgesinde çok gözüküyor"

Hamsinin bu yıl çok olacağını belirten Yasin Mollaoğlu ise, “Palamut avı çok geç olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz yıl gibi bol olmayacak. Aksine hamsi çok gözüküyor. Tespitlerimiz bu yönde. Bizler ailelerimizi karada bırakıp ülkemizin her yerinde olacağız. Hamsi Marmara ve Karadeniz bölgesinde çok gözüküyor. Tüm balıkçılarımıza hayırlı sezonlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yalıköy Limanı'na balıkçıları uğurlamaya geçen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Balıkçılarımızın sezonu açıldı ve onları bugününde denize uğurlamak istedik. Hepsine işlerinde kolaylıkları diliyorum. Av yasağı bitti ve balıkçılarımız Vira Bismillah diyerek sezonu açtılar. Tüm balıkçı kardeşlerime hayırlı ve bol kazançlı sezonlar diliyorum” diye konuştu.

Balıkçı tekneleri kornalar çalarak limandan demirlerini aldılar ve nasiplerini aramak için denize açıldılar.