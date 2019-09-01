Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30 
İzmir: Az bulutlu ve açık 30 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36 
Antalya: Az bulutlu ve açık 36 
Samsun: Parçalı bulutlu 27 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26 
Erzurum: Parçalı bulutlu 26 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 