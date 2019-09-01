Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM Otoyolu Gazi sapağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Güloğlu idaresindeki otomobil sol şeritten seyir halindeydi. Kendisini refüje sıkıştıran taksiciye vurmamak için frene basan Güloğlu aracın kontrolünü kaybetti. Önce refüje çarpan otomobil yoldan çıkarak şarampole çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü Gökhan Güloğlu şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Güloğlu’nun alkollü olmadığı görüldü.

KAZAYA SEBEP OLAN TAKSİVİ YOLUNA DEVAM ETTİ

İddiaya göre, Gökhan Güloğlu’nu refüje sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olan taksi sürücüsü yoluna devam etti. Kazanın ardından durmayan taksi sürücüsüne Güloğlu isyan etti. Kendisini sıkıştıran taksiciye vurmamak için frene bastığını söyleyen Güloğlu, kazadan sonra kendisi takla atan otomobilin içindeyken taksicinin basıp gittiğini belirtti.

"KEMERİM TAKILIYDI ALLAH'A ŞÜKÜR"

Hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Gökhan Güloğlu, “Otobandan giderken Gazi yolunun girişinde sol şeritten ilerliyordum. Taksi bir anda sol şeride girdi. Refüje sıkıştırınca ben de frene bastım araç durmadı. Vurmayayım diye kurtarmaya çalıştım lakin kurtaramayınca kaza yaptım. Taksici de bastı gitti zaten. Refüje kadar sıkıştırdı beni. Ben de frene bastım kurtarmadı. Ona çarpacaktım sola kaydırdım. Toparlayamadım, kaza yaptım. Kemerim takılıydı Allah’a şükür. Herhangi bir yerimde vuruk, ezik yok” dedi.