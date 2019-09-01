Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kaçırası kıyısında bulunan bir yatta öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda tüm yatı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yatta bulunan üç kişi çevrede bulunan başka bir tekne tarafından kurtarıldı.
Yatta çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Lüks yat alevlere teslim oldu
01.09.2019 - 14:10 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir yatta yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kaçırası kıyısında bulunan bir yatta öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda tüm yatı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yatta bulunan üç kişi çevrede bulunan başka bir tekne tarafından kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : lüks yat,alev,teslim,
647652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647652.aspx
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