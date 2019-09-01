Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kaçırası kıyısında bulunan bir yatta öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda tüm yatı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yatta bulunan üç kişi çevrede bulunan başka bir tekne tarafından kurtarıldı.

Yatta çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.