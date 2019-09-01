Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu Dilburnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan aramada 14 Filistin, 18 Suriye ve 2 Yemen uruklu 23 erkek, 8 kadın 4 çocuk bulunduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler Datça limanına teslim edilirken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekler.