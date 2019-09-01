Sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu Dilburnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan aramada 14 Filistin, 18 Suriye ve 2 Yemen uruklu 23 erkek, 8 kadın 4 çocuk bulunduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler Datça limanına teslim edilirken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekler.
Datça’da 35 göçmen yakalandı
01.09.2019 - 15:19 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Datça ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollardan ülkeyi terk etme girişiminde bulunan 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Etiketler : Muğla,datça,yaşam haberleri,
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