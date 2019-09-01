Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Vezirköprü ilçesi Öğütlü Mahallesi'nde gece meydana geldi.

DOMUZ NÖBETİ TUTARKEN FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Emircan Atay arkadaşları ile birlikte mısır tarlasında domuz nöbeti tutarken fenalaştı.

KURTARILAMADI

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Emircan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emircan Atay'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Atay'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Acı haberi alan ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Emircan Atay'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

