Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi Çayan Köprü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden M.A (54) yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen E.A. (27) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri Filyos Çayı yatağına uçtu. Otomobilin suya gömülmesini ise ağaçlar önledi. Diğer otomobil ise yol kenarında park halinde bulunan belediyeye ait asfalt düzleme makinesine çarptı.

Kazada, iki otomobildeki 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.