Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki "Kanuni D.S" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.

Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti.

Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.

GEMİ'DE 8 PERSONEL VAR

Bozcaada açıklarında baş tarafından su alarak batmaya başlayan 'KANUNİ D.S.' isimli gemide kaptan ile birlekte toplam 8 mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Tuzburun köyü açıklarında baş tarafından su alan gemi, Ayana koyuna kadar sürüklenerek karaya oturdu.

Kaptan makineleri spot ettirdi. Gemiye Sahil Güvenlik Botı eşlik ederken, bölgeye Kurtarma-6 römorkörü de ulaştı etti.

Gemiyi kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.