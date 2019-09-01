Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.30 sıralarında Kula’ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi’ne yeni yapılan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölete vakit geçirmek için gelen bir şahıs, gölet kenarında bir aracı ve gölet içerisinde çırpınan iki kişiyi gördü. Durumu hemen mahalleli vatandaşlar ile 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı ve suyun akıntılı olması sebebi ile su yüzeyinde bulunan Samet Sefa Sezgin (18), bir süre sonra hareketsiz kaldı. Akıntıya kapılan Sezgin, kıyıya yaklaşık 400 metre ileride bir koyda çalılıklara takılarak durabildi.