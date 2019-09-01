Rize Valisi Kemal Çeber, gruba ulaşıldığını belirterek "Kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir" dedi. Kayıp 6 kişi arama kurtarma ekiplerince Handüzü Yaylası'na getiriliyor.
Rize'de kaybolan 6 kişiye ulaşıldı
01.09.2019 - 23:53 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rize,
647743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647743.aspx
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