Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Allergan Medikal Estetik ile IPSOS, kadınların sosyal medya davranışları üzerine bir araştırma yaptı. Araştırma ülke genelinde gerçekleştirildi ve görüldü ki, katılımcıların çok az bir kısmı hariç, neredeyse tamamı fotoğraflarını paylaşmak için sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Her 2 kadından biri fotoğrafını paylaşırken kusursuz görünmek için filtre kullanıyor. Beyaz yakalı kadınlarda ise kusursuz görünme isteği daha fazla öne çıkıyor. Katılımcılar için sosyal medyada kusursuz fotoğraf paylaşmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle katılımcıların yüzde 50’si sosyal medyada fotoğraf paylaşmadan önce filtre uygulamayı tercih ediyor. Her 5 kadından biri tek bir fotoğraf için filtre uygulamalarında 5-10 dakika vakit harcıyor. Katılımcıların yüzde 80’i ise en fazla 5 dakika içinde aradığı filtreye ulaşıyor.

AMELİYATI BİLE GÖZE ALIRIM

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 40’ı pürüzsüz bir cilde sahip olmaları, yüzde 37’si canlı bir cilde sahip olmaları, yüzde 28’i ise daha sağlıklı göz altlarına sahip olmaları durumunda filtre kullanmadan fotoğraf paylaşabileceklerini belirtiyor. Her 10 kadından 3’ü çözüm yolunun medikal estetik ve dermal dolgu olduğunu düşünürken, yüzde 17’si ise cerrahi müdahaleyi çözüm olarak kabul ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, dermal dolgu artık sadece bir gençleştirme yöntemi olarak değil aynı zamanda cilt kalitesini yükseltme yöntemi olarak da kabul ediliyor.

EN FAVORİ FİLTRE PÜRÜZSÜZLEŞTİRME

Araştırma sonuçlarına göre kadınların fotoğraflarıyla ilgili en büyük rahatsızlığı ciltlerinin istedikleri kadar pürüzsüz görünmemesi. Katılımcıların yüzde 43’ü filtre olarak cilt pürüzsüzleştirmeyi seçiyor.

KADINLAR INSTAGRAMCI

Katılımcılar arasında en çok kullanılan mecra Instagram. Kadınların yüzde 94’ü neredeyse her gün Instagram’a en az bir kere girerken yüzde 90’ı Instagram’da selfie fotoğraf paylaşıyor. Instagram’ı yüzde 80 ile Facebook ve yüzde 70 ile YouTube takip ediyor. Allergan Tüketici Pazarlama ve İletişim Müdürü Aycan Uğur “Araştırma sonuçları gösteriyor ki, kadınlar sosyal medya kullanımı konusunda oldukça aktif ve fotoğraf paylaşmaya çok yatkınlar. Bu fotoğraflara beğeni arttıkça özgüvenleri yükseliyor, yalnızlık hissi kayboluyor, kendilerini onaylanmış hissediyorlar. Yüksek beğeni gelmezse fotoğrafın güzelliğini sorguluyorlar” diyor.