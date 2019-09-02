Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde meydana gelen olayda 34 HTS 98 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtuğu öğrenildi. Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, araç çevredeki vatandaşların yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı.

