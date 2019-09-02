Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde meydana gelen olayda 34 HTS 98 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtuğu öğrenildi. Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, araç çevredeki vatandaşların yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı.
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu
02.09.2019 - 09:36 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Develi ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil su kanalına uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde meydana gelen olayda 34 HTS 98 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtuğu öğrenildi. Sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, araç çevredeki vatandaşların yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı.
Etiketler : Kayseri,kaza,yaşam haberleri,
647799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647799.aspx
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