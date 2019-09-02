Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa ilçesi Çınarlı Caddesi üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, simit almak için cadde üzerinde yürüyen bir genç, kaldırımda gümüş rengi bir tabanca gördü. Oyuncak sandığı tabancayı eline alan genç, ağır olduğunu fark ettiği tabancayı tekrar geri bıraktı. Genç adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaldırıma güvenlik şeridi çekerek yaya geçişini kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, içerisinde bir adet merminin bulunduğu tabancanın kurusıkı olduğunu tespit etti. Ekipler tabancaya el koyarken, genç de parmak izini aldıktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü.