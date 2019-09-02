Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise öğrencisi olan Hilal Yavaş, arkadaşıyla yürüyüş yapmak için dışarı çıkmıştı. Evine dönerken, sahibi tarafından açıldığı iddia edilen kovanlardan çıkan çok sayıda arı genç kıza saldırdı. Olay sonrası Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Yavaş'ın tedavisinin sürdüğü ve Yavaş ailesinin mahalle arasında bulunan kovanların sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.