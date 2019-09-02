Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Köy sınırları içerisinde bulunan Ketenli mevkiinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli şahıs kazı yaptığı bölgede Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 2 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasına müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.