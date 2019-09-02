Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Köy sınırları içerisinde bulunan Ketenli mevkiinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli şahıs kazı yaptığı bölgede Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 2 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasına müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.
Kazdıkları çukurda yakalandılar
02.09.2019 - 11:22 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Niksar ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslar Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tokat,izinsiz kazı,
647820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647820.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER