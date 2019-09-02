Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarlı geçmesi beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında 2-3 derecelik artış beklenmektedir. Yer yer saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklenin rüzgarla ilgili uyarıda da bulunan merkez, çatı uçması ve direklerin yıkılması gibi oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmasını istedi.