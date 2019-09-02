Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarlı geçmesi beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında 2-3 derecelik artış beklenmektedir. Yer yer saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklenin rüzgarla ilgili uyarıda da bulunan merkez, çatı uçması ve direklerin yıkılması gibi oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
02.09.2019 - 12:22 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için saatte 50 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Etiketler : Meteoroloji,
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