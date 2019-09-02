İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 18.46'da, merkez üssü Karakoçan ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 18,02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
02.09.2019 - 18:58 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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647901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647901.aspx
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