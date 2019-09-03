Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde Sakarya Nehrinde oltayla yayın avlayan Hikmet Yıldızparla isimli vatandaşın oltasına yaklaşık 25 kilogram ağırlığında yayın takıldı. Olta ile balığı çıkartamayan amatör balıkçı çevrede çalışma yapan kepçeden yardım istedi. Balığın kepçe yardımıyla sudan çıkartılması ise vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.